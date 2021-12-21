Собянин рассказал о самой длинной лыжне столицы

Собянин рассказал о самой длинной лыжне столицы
Фото: mos.ru
В Москве проложили более 600 км лыжных трасс разного уровня сложности

В столице началась настоящая зима: с морозами, пушистым снегом. Самое время для семейных зимних забав и спортивного отдыха на свежем воздухе. Город хорошо подготовился к сезону – во дворах и на площадях залиты катки, а в московских парках проложены лыжные трассы.

Катание на лыжах – одно из самых "здоровых" и безопасных развлечений нашего времени. Тут тебе и открытое пространство, и социальная дистанция – заразиться коронавирусом практически невозможно. А чтобы кататься было еще и комфортно, в городе организовали специальную лыжную инфраструктуру: теплые раздевалки, кафе, прокат инвентаря, мангальные зоны.

Всего в Москве открыто 22 лыжные базы и подготовлено более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км. На большей части из них можно кататься хоть днем, хоть ночью, поскольку они оборудованы уличным освещением.

Самая длинная лыжня расположена в Битцевском парке. Ее протяженность более 20 км. Там проложено несколько маршрутов с разной степенью сложности, поэтому трасса подойдет как новичкам, так и профессионалам: ближние петли полегче, а дальние лесные участки за счет рельефа посложнее.

Как отметил мэр Сергей Собянин, лыжня в Битце традиционно широкая, так что можно идти как классическим, так и коньковым ходом. К тому же можно взять с собой четвероного друга пробежаться по лесу.

Новая лыжная трасса в парке "Хованская дубрава" (в поселении Сосенском в Новой Москве) может получить титул "самой сказочной" лыжни. Атмосфера русских сказок придает лыжной прогулке особый колорит – гостей парка встречают богатыри, Баба-яга, Леший, избушка на курьих ножках, так что детям здесь будет особенно интересно. Добраться в парк "Хованская дубрава" очень просто – буквально в 400 метрах от него расположено метро "Филатов луг".

В парке "Сокольники" этой зимой обустроено сразу 15 лыжных трасс протяженностью 45 км. Самая сложная из них открыта впервые – это маршрут с перепадами высот вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека.

Новые лыжни появились и в обновленном парке "Яуза" – в Тенистом проезде, Юрловском проезде, на Певческом поле и др. Их общая протяженность – около 9 километров.

Поскольку погода – дама капризная, власти города заранее подстраховались на случай оттепели и оснастили более десятка трасс снеговыми пушками. Самая длинная лыжня с искусственным снегом в Братеевской пойме – ее протяженность 5 километров.

Для любителей горных лыж и сноубордов в Москве работает 7 горнолыжных склонов с пунктами проката инвентаря. В том числе в Куркино открыта трасса с канатной дорогой, а на Юго-Западе модернизировали спорткомплекс "Ново-Переделкино" – теперь здесь есть кафе, подъемники, пункт проката спортивного инвентаря, можно покататься на сноуборде, тюбинге, заняться фристайлом.

В общей сложности нынешней зимой в столице будут работать около четырех тысяч объектов зимнего отдыха: более 1,2 тыс. катков с естественным льдом и свыше 150 катков с искусственным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда. А для экстремалов в городе будут оборудованы 42 места для моржевания. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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