Странное явление может иметь вполне логичное объяснение

Композиция "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь" у россиян ассоциируется с зимними праздниками. Легендарную кинокартину ежегодно показывают по телевизору в преддверии Нового года. Интересен тот факт, что если попросить окружающих исполнить пару строчек из песни, вы услышите неправильную версию.

После повтора "пять минут, пять минут" многие споют "это много или мало?". На данном моменте и нужно акцентировать внимание. Дело в том, что последней строчки в новогоднем хите никогда не существовало.

Чтобы в этом убедиться, нужно всего лишь открыть текст песни. Примечательно, что в фильме "Карнавальная ночь" актриса Людмила Гурченко тоже не произносит эти слова. Возникает вполне логичный вопрос – откуда взялась загадочная строчка, если она никогда не звучала в композиции.

Журналисты из "Петропавловск.news" нашли возможное объяснение странному явлению. Для этого нужно вспомнить песню народного артиста РФ Валерия Леонтьева под названием "Три минуты". Там можно найти следующий куплет: "Три минуты, три минуты – это много или мало, чтобы жизнь за три минуты пробежала, пробежала?".

Теперь становится ясно, откуда взялась строчка "это много или мало". Не исключено, что у многих попросту перемешались в голове слова двух композиций.

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