Москва определила подрядчика для организации регулярных речных перевозок

Москва определила подрядчика для организации регулярных речных перевозок
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Соглашение рассчитано на 15 лет

Организацией регулярных речных пассажирских перевозок в Москве займется компания группы ООО "ВодоходЪ". Контракт заключен на 15 лет, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"ОАО "Пассажирский порт" будет обслуживать суда 24/7, а еще соберет 21 электрическое судно, построит 23 причала, шесть зарядок, два пункта базирования флота",

– приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы Дептранса.

Планируется, что регулярные речные перевозки в Москве будут запущены уже в 2022 году. Для начала речные трамвайчики будут курсировать по двум маршрутам: "Фили – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост". Там оборудуют причалы с комфортными зонами ожидания, где будет возможность бесплатно подключиться к Wi-Fi, зарядить гаджет, выпить кофе.

Ожидается, что в 2022 г. на речных пассажирских перевозках будет задействовано 9 судов. Полностью укомплектовать пассажирский флот столицы, в состав которого войдет 21 судно, планируют к 2024 году.

Ранее москвичам было предложено самим выбрать названия для электрических речных трамваев.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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