Москву признали самым креативным регионом России

Столица стала лучшей среди 72 соискателей премии Russian Creative Awards

Москва получила премию Russian Creative Awards в номинации "Креативный регион года". Всего на соискание премии поступило более трех тысяч заявок из 72 регионов России. Ближайшими соперниками Москвы оказались Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Республика Саха – Якутия. Но Москва была признана самой креативной.

"Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту",

– отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, креативный сектор столицы развивается очень динамично, а город, со своей стороны, старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, специальной инфраструктуры.

Сейчас в креативном секторе экономики столицы заняты 1,1 миллиона человек. При столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития работает экспертный совет в области творческих индустрий. В него входят 55 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений. Они определяют стратегию развития отрасли.

Сегодня креативным компаниям Москвы доступны различные меры поддержки. В частности, организации в сфере культуры и досуга могут получить кредиты на льготных условиях, компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам, оплату коммунальных услуг.