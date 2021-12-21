Россиянку обвиняют по семи статьям УК РБ

Родственники Софьи Сапеги, задержанной в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair, рассчитывают на милосердие президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил отчим девушки Сергей Дудич в эфире "Эха Москвы" во вторник, 21 декабря.

По его словам, они не ожидали, что Софье предъявят обвинения сразу по семи статьям, поэтому не могут даже предположить, какое решение примет суд. Вообще, они рассчитывают, что свое слово скажет белорусский лидер.

"Мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет",

– сказал Дучич. Он добавил, что Софья сейчас живет одна, приходить к ней не может никто, кроме адвоката. С мамой она виделась однажды буквально пару минут, когда была в следственном комитете.

Накануне стало известно, что Сапеге предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ее будут судить по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, за организацию насилия и угроз в адрес силовиков, сотрудников органов внутренних дел, должностных лиц и судей, а также за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни других людей и воспрепятствование работе журналистов.

Сообщается, что Сапега во всем созналась, раскаялась и активно сотрудничала со следствием. Поэтому шансы девушки на помилование расцениваются как 50/50. Также, по мнению адвоката, ее могут осудить, но экстрадировать в Россию, чтобы она отбывала наказание на родине.

Софья Сапега летела 23 мая 2021 г. из Афин в Вильнюс вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, когда их самолет был принудительно посажен в аэропорту Минска. Сапега и Протасевич были задержаны по подозрению в экстремизме. Позже их отправили под домашний арест.