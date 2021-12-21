В деле МН17 обнаружены признаки только выпущенной из "Бука" ракеты

В деле МН17 обнаружены признаки только выпущенной из "Бука" ракеты
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У стороны обвинения не осталось сомнений по поводу причин крушения лайнера

Малайзийский "Боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Украиной ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук". Признаков применения другого оружия на обломках не обнаружено. Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс на слушаниях в Нидерландах во вторник, 21 декабря.

По ее словам, следователи отправляли фрагменты самолета на экспертизу, и все данные указывают на то, что лайнер был поражен из российского зенитно-ракетного комплекса. Об этом же якобы свидетельствуют аудиозаписи перехваченных разговоров.

"Прокуратура таким образом пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которая была запущена со стороны Первомайского",

– приводит РИА "Новости" фрагмент обвинительной речи прокурора.

Накануне на слушаниях в Гааге было объявлено, что все аудиозаписи переговоров обвиняемых по делу MH17 признаны подлинными. При этом суд отклонил запрос стороны защиты о предоставлении всех материалов свидетеля, скрытого под кодом S45, который настаивал на непричастности к крушению ЗРК "Бук".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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