Картина возмутила местных жителей

В подмосковном городе Люберцы вокруг новогодней елки установили неказистый забор. Защитная конструкция появилась на улице Гаршина.

Местных жителей возмутила чья-то странная инициатива. Одна из горожанок предположила, что коммунальщикам, которые поблизости проводили работы с трубами, стало жалко выбрасывать забор, поэтому они поставили его рядом с зеленой красавицей.

В администрации города заверили, что в скором времени ограждение будет перенесено. А на месте старой елки появится новое праздничное дерево, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".