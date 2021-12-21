В Люберцах новогоднюю елку огородили странным забором

Картина возмутила местных жителей

В подмосковном городе Люберцы вокруг новогодней елки установили неказистый забор. Защитная конструкция появилась на улице Гаршина.

Местных жителей возмутила чья-то странная инициатива. Одна из горожанок предположила, что коммунальщикам, которые поблизости проводили работы с трубами, стало жалко выбрасывать забор, поэтому они поставили его рядом с зеленой красавицей.

В администрации города заверили, что в скором времени ограждение будет перенесено. А на месте старой елки появится новое праздничное дерево, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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