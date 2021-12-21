Востребованность Севморпути в 2021 году выросла на 59%

Иностранные перевозчики все активнее пользуются маршрутом вдоль северных рубежей России

За 11 месяцев 2021 года по Северному морскому пути транзитом прошло 86 судов. Транзитный грузопоток составил более 2 млн тонн, что на 59% выше аналогичного показателя 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Общественного совета СМП по данным на 30 ноября 2021 года.

Среди судов, воспользовавшихся арктическим маршрутом для доставки грузов в другие страны, 11 российских, остальные 75 шли под иностранными флагами. Для сравнения, в прошлом году по Севморпути прошло только 42 "иностранца".

Больше всего Северный морской путь приглянулся немецким судоходным компаниям – за навигацию-2021 они выполнили 22 рейса в восточном и западном направлениях.

Норвежские и швейцарские компании сделали 18 рейсов по СМП, в том числе они 10 раз доставили в Китай из Мурманска железорудный концентрат и 1 раз везли аналогичный груз в Поднебесную из Канады.

Китайские грузоперевозчики прошли по СМП 14 раз. Голландские суда совершили за сезон 6 рейсов.

Согласно статистическим данным, чаще всего по Севморпути в восточном направлении в этом году везли сырьевую продукцию (железорудный концентрат, древесину, уголь). В западном направлении в основном перевозили генеральные грузы, в том числе контейнеризированные.

При этом наибольший вклад в формирование грузопотока по СМП по-прежнему вносят экспортные перевозки сжиженного природного газа (проект "Ямал СПГ", ПАО "НОВАТЭК") и сырой нефти (проект "Новый порт", ПАО "Газпром нефть").

Общественный совет Северного морского пути образован в 2019 году по инициативе Госкорпорации "Росатом", как единого инфраструктурного оператора СМП. В его состав входят специалисты российских и иностранных организаций, заинтересованные в арктическом мореплавании и имеющие соответствующую компетенцию. Основной целью деятельности Совета является подготовка рекомендаций и экспертных заключений для выработки решений в сфере развития Севморпути.