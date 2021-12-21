Изделие следует надевать в закрытом пространстве

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как правильно носить маску в мороз. По словам специалиста, использовать средство защиты на свежем воздухе не стоит.

Хухрев объяснил – при минусовой температуре надетая на лицо маска будет мокнуть. Из-за этого могут развиться проблемы с дыхательными путями, передает "Пятый канал".

Алексей посоветовал надевать изделие только в помещении или в общественном транспорте. Здесь есть небольшой нюанс – маска должна быть сухой. В таком случае средство защиты окажется эффективным.