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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как правильно носить маску в мороз. По словам специалиста, использовать средство защиты на свежем воздухе не стоит.
Хухрев объяснил – при минусовой температуре надетая на лицо маска будет мокнуть. Из-за этого могут развиться проблемы с дыхательными путями, передает "Пятый канал".
Алексей посоветовал надевать изделие только в помещении или в общественном транспорте. Здесь есть небольшой нюанс – маска должна быть сухой. В таком случае средство защиты окажется эффективным.
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