Нужно ли носить маску в мороз: врач разъяснил

Изделие следует надевать в закрытом пространстве

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как правильно носить маску в мороз. По словам специалиста, использовать средство защиты на свежем воздухе не стоит.

Хухрев объяснил – при минусовой температуре надетая на лицо маска будет мокнуть. Из-за этого могут развиться проблемы с дыхательными путями, передает "Пятый канал".

Алексей посоветовал надевать изделие только в помещении или в общественном транспорте. Здесь есть небольшой нюанс – маска должна быть сухой. В таком случае средство защиты окажется эффективным. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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