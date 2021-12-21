На благотворительной акции "Подвешенный мандарин" собрали более 1 тонны цитрусовых

Фрукты раздадут москвичам, которые не в состоянии сами купить себе мандарины к Новом году

В Москве проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Суть очень простая: нужно купить мандарины, апельсины или другие цитрусовые и положить их в специальные корзины. После этого благотворительные организации раздадут фрукты людям, нуждающимся в поддержке.

Москвичи активно отозвались на призыв участвовать в акции. С 1 декабря посетители московских ярмарок передали более 1 тонны мандаринов на благотворительность, рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. В новогодние праздники фрукты будут доставлены людям подопечным благотворительных фондов.

"Я хочу поблагодарить за акцию "Подвешенный мандарин". Мы оказываем паллиативную помощь детям и взрослым. И эти мандарины пойдут для наших подопечных. Хочется подарить им атмосферу праздника, так как для кого-то из них этот Новый год может стать последним",

– приводит Агентства городских новостей "Москва" слова менеджера по работе с благотворителями Фонда помощи хосписам "Вера" Ольга Эбич. Она выразила надежду, что акция будет продолжена.

Ранее волонтеры Москвы присоединились к акции "Мы вместе", помогая обеспечить всем необходимым людей, оказавшихся на самоизоляции.