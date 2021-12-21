На благотворительной акции "Подвешенный мандарин" собрали более 1 тонны цитрусовых

На благотворительной акции "Подвешенный мандарин" собрали более 1 тонны цитрусовых
Фото: pixabay.com
Фрукты раздадут москвичам, которые не в состоянии сами купить себе мандарины к Новом году

В Москве проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Суть очень простая: нужно купить мандарины, апельсины или другие цитрусовые и положить их в специальные корзины. После этого благотворительные организации раздадут фрукты людям, нуждающимся в поддержке.

Москвичи активно отозвались на призыв участвовать в акции. С 1 декабря посетители московских ярмарок передали более 1 тонны мандаринов на благотворительность, рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. В новогодние праздники фрукты будут доставлены людям подопечным благотворительных фондов.

"Я хочу поблагодарить за акцию "Подвешенный мандарин". Мы оказываем паллиативную помощь детям и взрослым. И эти мандарины пойдут для наших подопечных. Хочется подарить им атмосферу праздника, так как для кого-то из них этот Новый год может стать последним",

– приводит Агентства городских новостей "Москва" слова менеджера по работе с благотворителями Фонда помощи хосписам "Вера" Ольга Эбич. Она выразила надежду, что акция будет продолжена.

Ранее волонтеры Москвы присоединились к акции "Мы вместе", помогая обеспечить всем необходимым людей, оказавшихся на самоизоляции.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Часть пенсионеров может получить выплату в 19 тысяч рублей в декабре – СМИ

Деньги ПФР перечислит, если выполнен ряд условий

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей