В Польше назвали причину смерти солдата на границе с Белоруссией

В Польше назвали причину смерти солдата на границе с Белоруссией
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Признаков насильственной гибели обнаружено не было

Польский солдат 21-й бригады Подхаланьских стрелков был найден мертвым в военном лагере около польско-белорусской границы. Как заявил зампрокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек, военный умер не насильственной смертью. Его заявление приводит РИА "Новости". 

По его словам, 40-летний солдат скончался после приема алкоголя от удушья – он подавился рвотными массами. В крови погибшего выявили 3,61 промилле алкоголя. 

После вскрытия повреждений иного характера на теле военного обнаружено не было, поэтому следствие отрицает вероятность насильственной гибели. Тем не менее, дело возбудили по статье "непредумышленное причинение смерти".

Сейчас на приграничных с Белоруссией территорией несколько тысяч польских солдат помогают Пограничной страже из-за наплыва мигрантов.

Ранее один из военослужащих Польши попросил политического убежища в Белоруссии. По его словам, он больше не мог мириться с негуманным отношением властей к мигрантам. Польские власти, в свою очередь, заявили, что у солдата не так давно возникли проблемы с законом. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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