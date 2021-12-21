В Гааге апеллировали постами из форумов и фотографиями военных ВС РФ на своих страницах

Суду в Гааге по делу о гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. прокуратура Нидерландов в качестве доказательств "причастности" к трагедии 53-й бригады ВС России из Курска представила публикации из социальных сетей. Об этом передает РИА "Новости" во вторник, 21 декабря.



Голландский прокурор Биргит ван Руссель продемонстрировал сегодня суду "доказательства" в виде собранных в интернете постов. В частности, он показал скриншот сообщения от 6 июля 2014-го, в котором женщина на некоем форуме для матерей написала, что ее сына из 53-й бригады отправили в Ростов.

Также прокурор представил на заседании фото этого "сына", скопированное с его предполагаемой страницы во "ВКонтакте" с эмблемой курской бригады.

Тем самым, прокуратура в очередной раз показала, что строит линию обвинения на непроверенных источниках из интернет-пространства. Как ранее международная следственная группа сделала свои выводы по ЗРК "Бук", который якобы был доставлен из РФ в Донбасс, по украинским фото– и видеоматериалам из соцсетей. Следствие просмотрело свыше 500 кадров "Бука", "найденных в интернете", заявлял судья Дагмар Костер.

В Минобороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях еще в 2018 году. В ведомстве подчеркивали, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования".



В понедельник, 20 декабря, возобновились слушания по делу о крушении в донецких степях лайнера рейса MH17. Накануне прокуратура Нидерландов признала подлинными аудиозаписи переговоров фигурантов уголовного дела – россиян Сергея Дубинского, Олега Пулатова, Игоря Гиркина и украинца Леонида Харченко. Инстанция не обнаружила склеек и других манипуляций с записями.

Ранее сегодня прокурор Манон Риддербекс также объявила, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук". Признаков применения другого оружия на обломках следствие не обнаружило.

Одним словом, на суде произносятся мантры, рожденные в коридорах СБУ под кураторством американцев чуть ли не в первый день трагедии – 17 июля 2014 года. Вероятно, тогда же уже был написан текст приговора.

