Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Их обнаружили неподалеку от места событий

Правоохранителям удалось найти мужчин, которых подозревают в нападении на олимпийского чемпиона-фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве. Об этом со ссылкой на ГУМВД по Москве сообщает РИА "Новости". 

Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Спортсмен в компании своей гражданской жены отдыхал в одном из столичных заведений. Он заступился за свою спутницу перед некоей компанией, после чего подозреваемые вызвали его на разговор и напали на фигуриста. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. 

Злоумышленников, как пояснили в ГУМВД, удалось в кратчайшие сроки задержать по горячи следам. Они находились неподалеку от места происшествия. 

В отделение полиции доставили двух подозреваемых, по факту произошедшего с олимпийским чемпионом проводится проверка.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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