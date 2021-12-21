Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

Их обнаружили неподалеку от места событий

Правоохранителям удалось найти мужчин, которых подозревают в нападении на олимпийского чемпиона-фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве. Об этом со ссылкой на ГУМВД по Москве сообщает РИА "Новости".

Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Спортсмен в компании своей гражданской жены отдыхал в одном из столичных заведений. Он заступился за свою спутницу перед некоей компанией, после чего подозреваемые вызвали его на разговор и напали на фигуриста. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Злоумышленников, как пояснили в ГУМВД, удалось в кратчайшие сроки задержать по горячи следам. Они находились неподалеку от места происшествия.

В отделение полиции доставили двух подозреваемых, по факту произошедшего с олимпийским чемпионом проводится проверка.