Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

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Правоохранителям удалось найти мужчин, которых подозревают в нападении на олимпийского чемпиона-фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве. Об этом со ссылкой на ГУМВД по Москве сообщает РИА "Новости".
Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Спортсмен в компании своей гражданской жены отдыхал в одном из столичных заведений. Он заступился за свою спутницу перед некоей компанией, после чего подозреваемые вызвали его на разговор и напали на фигуриста. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Злоумышленников, как пояснили в ГУМВД, удалось в кратчайшие сроки задержать по горячи следам. Они находились неподалеку от места происшествия.
В отделение полиции доставили двух подозреваемых, по факту произошедшего с олимпийским чемпионом проводится проверка.
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