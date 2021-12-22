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Животные, как и люди, бывают крайне неравнодушны к первому снегу в сезоне. Особенно чувствительны в этому погодному проявлению северные породы псов, у которых любовь к зиме в крови.
Реакцией своего питомца на первый снег поделился хозяин маламута в "Инстаграм", чем вызвал невероятную реакцию подписчиков – короткое видео посмотрели более 5,2 млн раз. Народ пришел в восторг от счастливого вида собаки.
Едва выбежав на улицу, пес стал усиленно тереться мордой о снег, который едва успел покрыть землю.
"Мой хаски делает то же самое, но в грязи", – стал самым популярным комментарием под публикацией.
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