Дождался зимы: реакция пса на первый снег умилила народ

Дождался зимы: реакция пса на первый снег умилила народ
Фото: pixabay.com
Маламут остался в восторге

Животные, как и люди, бывают крайне неравнодушны к первому снегу в сезоне. Особенно чувствительны в этому погодному проявлению северные породы псов, у которых любовь к зиме в крови.

Реакцией своего питомца на первый снег поделился хозяин маламута в "Инстаграм", чем вызвал невероятную реакцию подписчиков – короткое видео посмотрели более 5,2 млн раз. Народ пришел в восторг от счастливого вида собаки.

Едва выбежав на улицу, пес стал усиленно тереться мордой о снег, который едва успел покрыть землю. 

"Мой хаски делает то же самое, но в грязи", – стал самым популярным комментарием под публикацией. 


Источник: Instagram
Роман ИГНАТОВ
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