Что означает внезапное пробуждение в определенное время утром: китайские поверья

Что означает внезапное пробуждение в определенное время утром: китайские поверья
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Некоторые проявления бессонницы могут иметь таинственное значение

Многие люди периодически просыпаются посреди ночи. Большинство списывают внезапное пробуждение на дурной сон или недомогание. Однако китайские эксперты знают, что пробуждение в определенный период может о многом говорить.

В древней китайской медицине существует такое понятие как меридианы – они тесно связаны с часовой системой, которая оказывает колоссальное влияние на человеческий организм.

Пробуждение по ночам зачастую сигнализирует о некоторых проблемах со здоровьем, а иногда является признаком того, что к вам хотят пробиться потусторонние силы. Важно определить, в какое именно время человек просыпается.

Если проблемы со сном настигают в период между 21:00 и 23:00 – это значит, что человек находится в подавленном состоянии и испытывает переживания. Для того чтобы справиться с гнетущим самоощущением, можно прибегнуть к медитативным практикам. 

Если сон не идет в промежутке между 23:00 и 01:00, значит человек сейчас испытывает упадок сил. Эксперты из Поднебесной связывают этот меридиан с желчным пузырем. Пробуждение в данный период свидетельствует о недовольстве собственной персоной.

Проблемы со сном в период с 01:00 по 03:00 связаны с печенью, которую китайцы соотносят с гневом. Справиться с бессонницей поможет прохладная жидкость и медитативные практики. 

А вот если человек внезапно пробуждается между 03:00 и 05:00 – это значит, что с ним хочет выйти на контакт высшая сила. Обычно такое пробуждение сопровождается легким чувством грусти. Скорее всего, в ближайшее время вселенная пошлет вам знак и поможет встать на путь истинный.

Пробуждение между 05:00 и 07:00 китайцы связывают с активностью толстой кишки. В Поднебесной такие проблемы со сном означают наличие внутренних блоков. Чтобы снова заснуть, можно сделать растяжку и выпить теплой воды.

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Ольга ФЕДОРОВА
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