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СМИ сообщили, что ректора Казанского университета (КФУ) задержали в понедельник, 20 декабря. В учебном заведении же говорят, что Ильшат Гафуров заболел и на работу не выйдет.
По информации "БИЗНЕС Online", правоохранители могли заинтересоваться главой университета по подозрению по делу о мошенничестве или по делу о заказном убийстве в 1990-х годах.
Профильные ведомства пока никак не комментируют новости, передает РБК.
Гафуров руководит университетом с 2010 года, напоминает телеканал "360".
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