Речь идет о двух возможных уголовных делах

СМИ сообщили, что ректора Казанского университета (КФУ) задержали в понедельник, 20 декабря. В учебном заведении же говорят, что Ильшат Гафуров заболел и на работу не выйдет.

По информации "БИЗНЕС Online", правоохранители могли заинтересоваться главой университета по подозрению по делу о мошенничестве или по делу о заказном убийстве в 1990-х годах.

Профильные ведомства пока никак не комментируют новости, передает РБК.

Гафуров руководит университетом с 2010 года, напоминает телеканал "360".