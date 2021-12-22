В доме чиновника прошли обыски

СМИ сообщили о том, что главу Краснодара Андрея Алексеенко, который занял этот пост в октябре, задержали правоохранители. Сейчас он якобы на допросе.

Как пишет издание Znak.com со ссылкой на источник, в доме чиновника и в мэрии города проходят обыски.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на свой источник утверждает, что обыски действительно имеют место быть, но Алексеенко никто не задерживал.

"КоммерсантЪ" уточняет, что ситуация может быть связана с вице-мэром города Кириллом Мавриди. Ранее сообщалось, что чиновник мог стать фигурантом уголовного дела. Однако никакой официальной информации об этом не было.