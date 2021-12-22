Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом

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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в среду, 23 декабря, перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Подводя итоги уходящего года, Собянин рассказал о выполнении программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Большое внимание было уделено вопросам здравоохранения. В частности, мэр отметил, что в 2021 г., несмотря на усилия по борьбе с эпидемией COVID-19, в Москве была значительно расширена программа лекарственного обеспечения, были введены в эксплуатацию новые здания медицинских учреждений и проведена модернизация старых.
Развитие транспортной системы города в 2021 году тоже шло полным ходом, были открыты новые станции метро и МЦК, построены важные участки хордовых автомобильных магистралей.
Поделился мэр с депутатами и планами на 2022 год. Так, будет продолжена работа по улучшению экологической ситуации в городе, по реставрации исторических памятников, строительству новых дорог и наземного метро.
Встреча градоначальника с депутатами Мосгордумы традиционно проходит во второй половине декабря. В прошлом году из-за ковидных ограничений мероприятие проводилось в онлайн-формате, но в этом году ситуация позволила Собянину выступить очно.
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