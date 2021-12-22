Собянин увеличил финансирование школ и детских садов

Правительство Москвы утвердило целый ряд важных для жизни города документов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления, касающиеся системы образования, транспортного обеспечения, создания новых рабочих мест и т.д. Нормативные акты вступят в силу в 2022 году.

Финансирование школ и детских садов

По решению столичного правительства, со следующего года на 3,1% повышаются нормативы бюджетного финансирования детских образовательных учреждений. Таким образом, подушевые выплаты составят:

• на ученика 1-4 классов – 139 тыс. рублей;

• на ученика 5-9 классов – 160 тыс. рублей;

• на ученика 10-11 классов – 180 тыс. рублей;

• на дошкольника группы полного дня – 191 тыс. рублей;

• на дошкольника группы кратковременного пребывания – 77,3 тыс. рублей.

В общей сложности, на эту индексацию в бюджете города дополнительно предусмотрено 7,8 млрд. рублей. Это позволит обеспечить повышение заработной платы педагогов и поддержать высокий уровень качества московского образования.

Обновление парка такси и каршеринга

В следующем году в Москве станет больше новеньких автомобилей такси и каршеринга. На обновление парка город выделил им из бюджета 256 млн рублей.

Подать заявки на субсидии можно было в июле 2021 года. Возможностью воспользовались 136 таксомоторных компании и 3 оператора каршеринга. Благодаря помощи столичного правительства, на дороги Москвы выйдет более 26 тысяч новых машин.

В целом с 2012 г. парк столичных такси обновлен на 70%. Сейчас средний возраст машины составляет 2,7 года, а в системе каршеринга нет ни одного автомобиля старше 4 лет. Таким образом, московский таксопарк является самым молодым в Европе.

Присвоение статуса якорного резидента технопарка

Российский производитель аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО "Центр ВОСПИ" получил статус якорного резидента технопарка "Полюс". Одновременно он получил и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. В частности, ставка налога на прибыль для этой инновационной компании снизится со стандартных 17% до 13,5%.

"Центр ВОСПИ" специализируется на разработке и производстве аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических локальных информационно-вычислительных сетей и систем передачи информации, а также широкополосных аналоговых волоконно-оптических линий передачи СВЧ-сигналов.

Создание новых рабочих мест

Мэр Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Инвесторы, получившие разрешение на строительство объектов недвижимости вне центра города, взяли на себя обязательство обеспечить открытие около 6,7 тыс. вакансий.

• 1,6 тыс. рабочих мест появится в результате строительства торгово-развлекательного комплекса в составе ТПУ "Некрасовка" (ЮВАО), которое ведет ООО "СЗ "Три Эс Констракшн";

• 1,5 тыс. рабочих мест создаст АО "СЗ "Рублёво-Архангельское", построив офисное здание вблизи деревни Захарково (ЗАО);

• 750 рабочих мест будет открыто благодаря строительству 4 школ и 4 детских садов в пос. Московский, дер. Саларьево и пос. Сосенское, вблизи дер. Николо-Хованское. Проект реализует АО "СЗ "Зеленоградский" (ГК "ПИК");

• 2,8 тыс. рабочих мест будет создано за счет строительства технологического промышленного парка в пос. Красно-пахорское (ТиНАО). Отвечает за проект ООО "СЗ "Перспективные инвестиции" (ГК "ПИК").

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена в Москве в 2019 году. Инвесторы, возводящие за пределами центра столицы промышленные объекты, офисные здания, помещения для учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, торговли, общественного питания и пр., получают от города различные льготы.

Напомним, что в среду, 22 декабря, Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о проделанной работе за 2021 год.