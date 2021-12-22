Поведение родни маленькой девочки поражает преподавателей

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова стала настоящей звездой. Благодаря стараниям родителей ребенок не сходит с первых полос интернет-изданий. При этом успехи доморощенного вундеркинда вызывают большие сомнения у педагогического коллектива Московского государственного университета имени Ломоносова.



Такая информация появилась в прессе. Педагоги престижного вуза с факультета психологии отметили, что за период обучения девочки они не успели заметить у нее особых успехов в образовательном процессе. Многие преподаватели уже поработали с группой, в которой обучается Алиса. Никто из них, к сожалению, не отметил выдающихся способностей девятилетнего ребенка. Такая информация содержится в заявлении университета, которое есть в распоряжении интернет-издания "Взгляд".

При этом педагоги отмечают, что за это время много раз с удивлением читали о головокружительных успехах ребенка в прессе. Преподаватели связывают шумиху вокруг малышки с деятельностью ее родителей, в особенности отца. Мужчина зачастую распространяет информацию, которая не соответствует действительности.

В вузе отметили, что родные Алисы с самого начала сделали акцент на том, что ребенка нужно обучать по некой авторской программе ее отца, а шестилетнюю программу следует как-то уместить в несколько лет. При этом студентка уже несколько месяцев не посещает образовательное учреждение, а ее представители не дают никаких пояснений по этому поводу.

Тем не менее, в университете в особом порядке был организован процесс сдачи экзаменов Алисы. Оценки ребенка не удовлетворили требовательного отца, который устроил целую истерику, вызвал полицию и применил физическую силу к некоторым педагогам. Вуз выступает резко против таких неадекватных действий представителя Тепляковой и призывает родителя к порядку.

В то же время сам Тепляков заявляет, что преподаватели якобы угрожают его ребенку и делают все, чтобы талантливая малышка не смогла досрочно закончить вуз.