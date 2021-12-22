На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Первый энергоблок введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года

На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая возводится силами Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом", началась загрузка свежего ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В среду, 22 декабря 2021 г., в 10:11 в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом, изготовленном Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ").

Всего необходимо загрузить 163 ТВС. По завершении загрузки топлива реактор сначала будет выведен на минимально контролируемый уровень мощности (до 1%). После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Республики Беларусь. Это – самый волнующий и ответственный момент строительства АЭС.

"На этом этапе кубометры бетона, тонны металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 лет",

– отметил первый заместитель гендиректора Госкорпорации "Росатом" по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр Локшин. По его словам, физический пуск энергоблока можно сравнить с запуском работы сердца – главного органа всего организма. Поэтому все участники проекта с интересом наблюдают за ходом работ и рассчитывают на успешное прохождение этого этапа.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт возводится в Островце. Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Первый энергоблок БелАЭС был принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.

Госкорпорация "Росатом" является единственной в мире компанией, реализующей серийное строительство атомных электростанций за рубежом. В целом в разных странах построено 106 объектов атомной электроэнергетики российского дизайна, в том числе 80 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР.