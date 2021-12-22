Провокатору уже предъявлено обвинение

Грандиозный скандал с известным белорусским художником Алесем Пушкиным получил свое логическое продолжение. Культурному деятелю, который недавно решил измазать продуктами жизнедеятельности животных портрет белорусского лидера Александра Лукашенко, предъявлено обвинение.



Стоит отметить, что послужной список провокатора не ограничивается нашумевшим перформансом с навозом. Так, бравые стражи порядка белорусского государства обвиняют мужчину в реабилитации нацизма.

По версии следствия, обвиняемый намеренно разместил на выставке изображение коллаборациониста Евгения Жихаря, который в середине прошлого века работал на подрыв советской власти. Также Пушкин испытывает особую симпатию к начальнику десантного батальона Абвера "Дальвитц" Всеволоду Родзько, который в годы Великой Отечественной войны работал на благо гитлеровской Германии.

Но больше всего Пушкин запомнился представлением, которое он устроил весной этого года. Во время выставки современного белорусского искусства в украинской столице Алесь вывалил на улицу тачку с навозом, на куче которого была размещена белорусская Конституция и плакат с изображением Батьки. За это деяние мужчину обвиняют в надругательстве над госсимволикой. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Zerkalo.io.

В скором времени станет известно, какое именно наказание ждет белорусского провокатора, который, к слову, сам считает свои выходки резонансными перфомансами.

Кстати, недавно белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, кого, по его мнению, Москва видит на месте Лукашенко.