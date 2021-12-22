Ученые назвали неожиданный признак ранней смерти

Ученые назвали неожиданный признак ранней смерти
Фото: www.pixabay.com
Эксперты пришли к сенсационным выводам

Однажды французские специалисты задались вопросом, что могут сказать о состоянии здоровья морщины, образовывающиеся на лбу человека. В ходе эксперимента, который затянулся на несколько десятилетий, ученые обнаружили явную связь ранней гибели людей с состоянием их лбов.

Любопытным вопросом задались сотрудники Больничного центра Тулузского университета в Пятой республике. По результатам эксперимента, ученые пришли к выводу, что чем глубже борозды на лбу, тем выше риск скоропостижно покинуть этот мир.

Эксперты основательно подошли к вопросу и в своих выводах учли поправки на возраст, пол, состояние здоровья, вредные привычки и другие важные аспекты.

В любопытном эксперименте поучаствовали более 3 тысяч человек в возрасте от 32 до 62 лет. В течение двух десятилетий эксперты отслеживали их состояние и фиксировали перемены в организме. За время исследования было зафиксировано более 200 случаев летального исхода.

На основании полученных данных специалисты установили, что глубокие морщины на лбу – явный признак того, что человек преждевременно покинет этот мир.

Эксперты ввели шкалу, согласно которой ноль баллов получали люди с гладким лбом, а три балла отдавали тем, у кого лоб испещрен морщинами. В итоге выяснилось, что у людей, которые получили два или три балла, вероятность в раннем возрасте отправиться на тот свет выше в 10 раз, чем у людей с нулевым показателем.

Источник: МедикФорум ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Нафтогаз" выставил "Газпрому" несколько требований

Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам

Прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения MH17

Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей