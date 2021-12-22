Эксперты пришли к сенсационным выводам

Однажды французские специалисты задались вопросом, что могут сказать о состоянии здоровья морщины, образовывающиеся на лбу человека. В ходе эксперимента, который затянулся на несколько десятилетий, ученые обнаружили явную связь ранней гибели людей с состоянием их лбов.



Любопытным вопросом задались сотрудники Больничного центра Тулузского университета в Пятой республике. По результатам эксперимента, ученые пришли к выводу, что чем глубже борозды на лбу, тем выше риск скоропостижно покинуть этот мир.

Эксперты основательно подошли к вопросу и в своих выводах учли поправки на возраст, пол, состояние здоровья, вредные привычки и другие важные аспекты.

В любопытном эксперименте поучаствовали более 3 тысяч человек в возрасте от 32 до 62 лет. В течение двух десятилетий эксперты отслеживали их состояние и фиксировали перемены в организме. За время исследования было зафиксировано более 200 случаев летального исхода.

На основании полученных данных специалисты установили, что глубокие морщины на лбу – явный признак того, что человек преждевременно покинет этот мир.

Эксперты ввели шкалу, согласно которой ноль баллов получали люди с гладким лбом, а три балла отдавали тем, у кого лоб испещрен морщинами. В итоге выяснилось, что у людей, которые получили два или три балла, вероятность в раннем возрасте отправиться на тот свет выше в 10 раз, чем у людей с нулевым показателем.