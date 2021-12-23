Рыдающий котик-философ удивил народ – видео

Рыдающий котик-философ удивил народ – видео
Фото: www.pixabay.com
Кажется, что жестокий мир расстроил малыша

Пользователи интернет-пространства активно обсуждают трогательный видеоролик с котом, который как будто бы по-настоящему плачет. Забавная подпись к публикации еще больше растрогала людей.

Пушистого малыша засняли в момент, когда он забрался на какую-то деревянную конструкцию в доме, скорее всего, на полку. С занятой высоты зверек с печалью взирает на остальной мир. Глазки пушистика наполнены слезами, на что обратили особое внимание пользователи Сети. Действительно, плачущий котик выглядит очень трогательно.

"Когда тебе этот мир уже абсолютно понятен…" – такую подпись оставили под забавным видеороликом.

За счет необычного описания, а также наложенной аудиодорожки с философскими рассуждениями складывается впечатление, что пушистый малыш действительно очень устал от бренного бытия.

Видеоролик набрал немало просмотров в Сети. Людей очень удивил и умилил необычный вид зверька. Комментаторы стали писать, что с удовольствием забрали бы несчастного малыша к себе домой и стали бы о нем заботиться. При этом многие всерьез запереживали из-за того, что у зверька так сильно слезятся глаза. Другие выразили надежду, что оператору просто удалось поймать необычный кадр, а на самом деле судьба шерстяного товарища складывается самым наилучшим образом.

Кстати, недавно в интернет-пространстве настоящий фурор произвел видеоролик с котом, который растянулся на лобовом стекле автомобиля.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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