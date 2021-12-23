Появление незваного гостя напугало политика

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская в личном телеграм-канале вспомнила о неприятном инциденте, который произошел с ней пару дней назад. Речь идет о проникновении гражданина Украины на участок госдеятеля в Крыму.

Поклонская опубликовала видео, на котором заметно, как мужчина перелезает через забор и направляется к ее коттеджу. По словам Натальи Владимировны, в тот момент она находилась дома вместе с дочерью. Политик закрылась внутри и стала ждать подмоги.

Появление незваного гостя напугало посла РФ в Кабо-Верде.

"Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери", – отметила она.

Поклонская добавила – сотрудники правоохранительных органов из республики не будут наказывать украинца. Якобы они не увидели состава преступления. Мужчина был отправлен обратно в Незалежную.

Ранее правоохранители установили личность потревожившего покой Натальи Владимировны украинца. Им оказался 58-летний житель Днепра Владимир Ворона.

Выяснилось, что мужчина все никак не мог попасть на прием к Поклонской. Политика смущала его чрезмерная настойчивость, поэтому она под разными предлогами отказывалась устраивать встречу. В какой-то момент у Вороны лопнуло терпение. Он решил пробраться на участок госдеятеля и оставить на пороге букет цветов.