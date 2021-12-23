Собянин утвердил проект последнего участка Юго-Восточной хорды

Собянин утвердил проект последнего участка Юго-Восточной хорды
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Завершить строительство магистрали планируется в 2023 году

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот участок является завершающим, после его запуска Юго-Восточная хорда станет полноценной альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр города.

Построить предстоит 4 км дороги, однако планировка участка предусматривает широкий перечень работ: 

  • реконструкцию Каспийской улицы (3,9 км, 2-4 полосы в каждом направлении);
  • строительство основного хода ЮВХ (1,8 км, 3-4 полосы в каждом направлении), включая тоннель на пресечении с железнодорожными путями;
  • строительство транспортных развязок на пересечении ЮВХ с Каспийской улицей и улицей Подольских Курсантов, а также на пересечении Каспийской и Бакинской улиц;
  • строительство бокового проезда вдоль Каспийской улицы около станции метро "Царицыно".
  • реконструкция улицы Медиков и Ереванской.

Проект предусматривает также обустройство парковочных карманов, установку остановочных павильонов для общественного транспорта и дополнительных светофоров.

В целом протяженность основного хода ЮВХ составит почти 28 км, она соединит шоссе Энтузиастов и Варшавское шоссе, облегчив транспортное сообщение для 2,5 миллионов жителей 22 районов столицы. Завершить строительство магистрали планируется до конца 2023 года.

О то, какие новые дороги скоро появятся в Москве, ранее рассказал мэр Сергей Собянин.

Николай ВИКТОРОВ
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