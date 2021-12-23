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Проект строительства участка Юго-Восточной хорды вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Этот участок является завершающим, после его запуска Юго-Восточная хорда станет полноценной альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр города.
Построить предстоит 4 км дороги, однако планировка участка предусматривает широкий перечень работ:
Проект предусматривает также обустройство парковочных карманов, установку остановочных павильонов для общественного транспорта и дополнительных светофоров.
В целом протяженность основного хода ЮВХ составит почти 28 км, она соединит шоссе Энтузиастов и Варшавское шоссе, облегчив транспортное сообщение для 2,5 миллионов жителей 22 районов столицы. Завершить строительство магистрали планируется до конца 2023 года.
О то, какие новые дороги скоро появятся в Москве, ранее рассказал мэр Сергей Собянин.
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