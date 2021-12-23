Журналистов обязали пройти обработку серебром перед пресс-конференцией с Путиным

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В управлении делами президента заявили, что пошли на серьезные противоэпидемиологические меры

Аккредитованные, а также получившие приглашение на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналисты пройдут при входе в столичный Манеж обработку из частиц серебра. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы управления делами президента Елена Крылова.

Как указала чиновница, такие меры приняты на фоне пандемии. Специалисты обратили особое внимание на противоэпидемиологические мероприятия в рамках подготовки к важному событию, передает "Общественная служба новостей".

Так, приходящие на брифинг журналисты должны пройти дезинфекционную обработку через рамку, которая выделяет наночастицы серебра. Раствором со схожим составом обработаны кресла в зале.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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