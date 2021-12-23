Территорию около станций "Кунцевская" и "Славянский бульвар" комплексно благоустроят

Проект предполагает работы на площади 128,8 га

В Москве утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям "Кунцевская" и "Славянский бульвар" Московского центрального диаметра (МЦД-1). Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Благоустройство территорий, прилегающих к станциям "Кунцевская" и "Славянский бульвар", является частью проекта развития МЦД-1 "Белорусско-Савёловский". Согласно проекту, здесь установят современные остановочные павильоны для наземного общественного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и личных автомобилей. От станций до автобусных остановок пассажиры будут добираться под специальными навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.

Кроме этого, около станции "Кунцевская" появится пешеходный переход с конкорсом через пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта.

Реконструкция прилегающей улично-дорожной сети также предусмотрена проектом. Работы затронут улицы Ивана Франко, Герасима Курина, Алексея Свиридова, Тарутинскую улицу и Рублёвское шоссе.

Ранее правительство Москвы утвердило проект строительства последнего участка Юго-Восточной хорды.