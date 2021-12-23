В Москве планируется открытие еще 50 станций метро – Собянин

В Москве планируется открытие еще 50 станций метро – Собянин
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
За последние 10 лет столичная подземка стала больше в полтора раза

С 2011 года в Москве было открыто 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). А скоро сеть метрополитена и интегрированных с нею линий станет еще более разветвленной. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в Москве действует 281 станция метро. Это в 1,5 раза больше, чем десять лет назад. При этом столичные власти продолжают развивать транспортную сеть.

"В ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена",

– приводит РИА "Новости" слова Собянина. Накануне он выступил с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

В частности, в 2023/24 г.г. планируется запустить движение по двум новым диаметрам наземного метро – МЦД-3 Ленинградско-Казанского направления и МЦД-4 Киевско-Горьковского направления.

В начале декабря в Москве стартовало движение по участку Большой кольцевой линии метро: одновременно для пассажиров открыли сразу 10 станций.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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