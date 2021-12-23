Необходимость оформлять бумаги уходит в прошлое

Сфера государственных услуг проходит цифровую трансформацию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, задача властей столицы сегодня – полностью избавить граждан от необходимости тратить время на оформление бумаг в тех случаях, когда можно без этого обойтись.

"За последние 10 лет мы добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей. Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись",

– заявил Собянин, выступая в Мосгордуме с ежегодным отчетом о работе правительства в 2021 году. Он сообщил, что с этого года, в частности, дошкольникам не требуется получать бумажные медицинские справки – они автоматически загружаются в ЕМИАС и доступны через систему Московский электронный дневник, передает АГН "Москва".

Сейчас цель – сделать услуги проактивными. "Например, не дожидаясь запроса, портал mos.ru будет предлагать обновить документы, получить пособие или решить другой важный вопрос", – пояснил Собянин.

Ранее мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" стало финалистом престижной международной премии.