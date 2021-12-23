Президент согласился на новую кандидатуру

Одна из участниц пресс-коференции с Владимиром Путиным решила воспользоваться предоставленной ей возможностью задать вопрос. Однако самостоятельно делать этого не стала, переадресовав микрофон своей коллеге.

Молодая девушка привлекла к себе внимание ярко красным нарядом, подчеркнутыми алыми губами – она собиралась обсудить пожар на ТЭЦ в Бурятии. Участница мероприятия попросила у Путина позволения дать высказаться на эту тему другой гостье.

"То есть, вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича (Пескова – прим. редакции)? Ну давайте. Работайте пресс-секретарем", – пошутил президент.

В этот момент режиссер трансляции перевел кадр на Дмитрия Пескова, который с улыбкой отложил в сторону микрофон, а после перевел взгляд в сторону. Журналисты Daily Storm предположили, что пресс-секретарь из-за предложения Путина к девушке немного загрустил.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция Владимира Путина – в материале "Утра".