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Одна из участниц пресс-коференции с Владимиром Путиным решила воспользоваться предоставленной ей возможностью задать вопрос. Однако самостоятельно делать этого не стала, переадресовав микрофон своей коллеге.
Молодая девушка привлекла к себе внимание ярко красным нарядом, подчеркнутыми алыми губами – она собиралась обсудить пожар на ТЭЦ в Бурятии. Участница мероприятия попросила у Путина позволения дать высказаться на эту тему другой гостье.
"То есть, вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича (Пескова – прим. редакции)? Ну давайте. Работайте пресс-секретарем", – пошутил президент.
В этот момент режиссер трансляции перевел кадр на Дмитрия Пескова, который с улыбкой отложил в сторону микрофон, а после перевел взгляд в сторону. Журналисты Daily Storm предположили, что пресс-секретарь из-за предложения Путина к девушке немного загрустил.
Подробнее о том, как прошла пресс-конференция Владимира Путина – в материале "Утра".
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