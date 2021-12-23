Журналисты рассекретили любовную линию на пресс-конференции Путина

Журналисты рассекретили любовную линию на пресс-конференции Путина
Фото: kremlin.ru
Незнакомка подозрительно часто оказывалась в эфире

Сегодня, 23 декабря, прошла большая ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. Президент уже успел ответить на огромное количество вопросов. При этом журналисты обратили внимание на забавный факт. По какой-то причине режиссер трансляции постоянно переводил камеру на девушку, отвечающую за микрофон.

Авторы телеграм-канала Shot обратили внимание, что камера с изрядным постоянством перемещается на светловолосую незнакомку, которая уверенно держала микрофон и при необходимости передавала его спикерам. Аналитики предположили, что режиссер трансляции испытывает к красавице романтические чувства.

Стоит отметить, что эффектная девушка действительно привлекает к себе взгляды. Копна распущенных волос и аккуратный макияж подчеркивают естественную красоту сотрудницы. Девушка одета в строгий черный пиджак и майку с глубоким вырезом.

В социальные сети выложили видеоролик, на котором красавица красуется в объективе телекамеры целых 42 секунды. Журналисты подсчитали, что по эфирному времени девушка занимает уверенное второе место сразу после российского главнокомандующего.

Аналитики также с юмором отметили, что известной артистке Анне Хилькевич, не смотря на все ухищрения, не удалось завладеть таким же расположением режиссера. Недавно в социальных сетях начали обсуждать, как знаменитость нежно покусывает губы, глядя на верховного главнокомандующего.

К слову, на этой конференции Владимир Владимирович расстроил официального представителя Кремля Дмитрия Пескова словами о новом пресс-секретаре.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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