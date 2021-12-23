Вице-президент Турции подхватил коронавирус

Коллеги переживают за здоровье политика

Сегодня, 23 декабря, в прессе появились тревожные новости о состоянии здоровья турецкого вице-президента Фуата Октая. По имеющимся в распоряжении журналистов данным, известный государственный деятель серьезно заболел – политик подхватил пресловутую коронавирусную инфекцию.

К сожалению, в интернет-пространстве пока нет подробной информации о том, как протекает заболевание у заместителя главнокомандующего Турции. Известно, что политический деятель был привит от COVID-19. Какой штамм подхватил Октай, тоже не сообщается.

К слову, недавно эксперты заявили, что эпидемия COVID-19 сместилась из столицы России в Центральную Европу.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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