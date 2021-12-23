Очевидец происшествия просто отнес несчастного на руках в магазин

В подмосковной Балашихе таксист по имени Карен спас от обморожения неизвестного мужчину, который лежал без сознания на улице. При этом мимо него проходили десятки людей и никто не пытался оказать ему помощь.

Историей благородного поступка поделилась женщина, которая вызвала такси. По ее словам, водитель сам попросил свою пассажирку позволить ему остановиться, чтобы помочь несчастному.

"Не все человеческое потеряно в этом мире. Вызвала такси, мы ехали, и вдруг таксист вежливо спросил, можно ли ему остановиться, после чего выскочил и побежал в сторону магазина на улице Первомайской. Оказывается, он увидел лежавшего человека на земле около будки охранников", – цитирует пост очевидицы интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Она отметила, что в последние дни в регионе стоят крепкие морозы, а потому неизвестно, чем бы для неизвестного закончилось такое пребывание на улице. В итоге таксист поднял на руки бедолагу и отнес его в магазин, после чего продолжил маршрут. Пассажирка высоко оценила его поступок, назвала героем и порадовалась за его мать, что воспитала такого сына – настоящего мужчину.

Осталось неизвестным, что конкретно случилось с пострадавшим.

