Народ оказался в шоке от увиденного

Жильцы многоквартирного дома в Одинцово во время общего собрания решили поменять управляющую компанию – их не устраивало качество оказываемых услуг. Взамен они подобрали новую, но за один день исполнения своих обязанностей УК умудрилась нажиться за счет проживающих в доме. Обнаружить аферу помогла неожиданная находка в подвале.

Как рассказали пользователи во "ВКонтакте", 7 декабря фирма приступила к исполнению своих обязанностей – сотрудники поменяли замки на дверях всех общедомовых помещений, а одну и вовсе закрыли дополнительной металлической дверью. Жильцы неожиданно для себя обнаружили "секретную комнату" и проникли туда – на месте они увидели три устройства по добыче криптовалюты.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", так называемые фермы требуют больших затрат электричества, расходы на которые бы покрывались за счет платежей граждан за коммунальные услуги. Выяснилось, что главным "фермером" был сотрудник, представляющийся инженером, но по факту осуществляющий руководство УК последние полтора года.

Жильцы написали заявление в полицию, оборудование из подвала изъяли. Позже подобные фермы были найдены еще в одном доме, которому управляющая компания предоставляла свои услуги. Сколько удалось "намайнить" и какие затраты при этом понесли граждане не сообщается.

В комментариях к новости народ оказался в шоке от поступка сотрудника управляющей компании.

"А чё так можно было что ли!?", – поинтересовались пользователи (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. редакции).