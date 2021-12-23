Жителям Подмосковья пообещали сильные морозы на последней неделе года

Погода заставит людей хорошенько утеплиться

Синоптики сообщили, какая ожидается погода в Московской области на последней неделе уходящего 2021 года. По словам профильных экспертов, в начале недели в этом российском регионе ударят сильные морозы.

Сообщается, что столбик термометра может опуститься до -22 градусов. В первый день последней недели в подмосковном регионе будет идти небольшой снег. Воздух охладится до -14 градусов.

Вторник пройдет без осадков, однако температура упадет до -22 градусов. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", местным жителям рекомендуют быть максимально внимательными на дорогах, из-за гололедицы возможно увеличение количества ДТП.

Ранее стало известно, что в Балашихе таксисту пришлось спасать мужчину, потерявшего сознание от обморожения.

Источник: Гидрометцентр ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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