Испанские эксперты назвали способствующую омоложению чудо-ягоду

Испанские эксперты назвали способствующую омоложению чудо-ягоду
Фото: www.pixabay.com
Она оказывает очень благоприятное влияние на организм

Виноград издревле считается источником долголетия и природным иммуностимулятором. О его полезных свойствах написано немало статей. Стоит отметить, что для дам самым приятным среди них является то, что регулярное употребление этой ягоды позволяет продлить молодость.

Виноград помогает в борьбе с ранними морщинами, а также укрепляет организм. Содержащиеся в этой ягоде полезные микроэлементы помогают работе почек, а также выводят из организма токсины.

Именно поэтому виноград стал неотъемлемой частью культуры Средиземноморья. Еще в древние времена античные жители возносили хвалы богам виноделия Дионису и Бахусу. Из ягоды не только делали превосходное вино, но и употребляли ее в пищу в чистом виде.

Виноград богат клетчаткой и витамином C. Также в нем в изобилии содержится магний, калий, кальций и медь. Все эти микроэлементы очень нужны для нормальной работы организма.

Некоторые стараются отказывать себе в этой ягоде, потому что считают виноград калорийным продуктом. Однако несмотря на всю сладость, в 100 граммах винограда содержится всего 70 ккал. Более того, энергетическая ценность полностью компенсируется очищающими возможностями этого природного лакомства.

В винограде очень много воды, которая способствует очистке организма. Также данная ягода благотворно влияет на работу поджелудочной железы и печени.

Более того, медицинские эксперты советуют употреблять виноград во время воспалительных заболеваний – он может помочь справиться с болезнью. Также он помогает при артрите и проблемах с сердцем. А еще виноград нужно включить в рацион людям, которые заботятся о своих глазах. Ягода приносит большую пользу для зрения.

Ранее опытный эксперт по питанию раскрыла суперпродукт в борьбе с раком и диабетом.

Источник: La Vanguardia ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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