Пушистик чуть не отправил в нокаут своего сородича

В социальной сети "Тик-Ток" большую популярность набрал видеоролик с драчливый котиком. Судя по всему, день у пушистика не задался – излучать позитив и дружелюбие явно не входило в его планы.



Авторы набравшего сотни тысяч просмотров видеоролика подловили котика в момент, когда он занимался физкультурой. Хотя, судя по выражению мордочки пушистика, скорее он хотел сбросить лишнее напряжение. Котофей залез в большое колесо, похожее на конструкцию для белочек, и начал свой бег.

Хозяева решили заснять спортивные упражнения своего любимца, однако в какой-то момент в кадр влез второй кот. Пушистого товарища очень заинтересовал шарик, который катился под ногами хвостатого боксера. К сожалению, последнему такое внимание не пришлось по вкусу. Он решил прогнать своего сородича и ради этого даже прервал тренировку.

Агрессивный кот напал на любопытного родственника и несколько раз ударил его лапой по морде. Пострадавший сразу понял, что связываться с таким грубияном – себе дороже. Жертва кошачьей атаки быстро ретировалась с места происшествия.

Интернет-пользователи с большим удовольствием посмотрели этот ролик. Публикация набрала более полумиллиона лайков. Комментаторы признались, что агрессивный котик очень их рассмешил, и они с радостью завели бы похожего борца у себя дома.

Кстати, недавно публика активно обсуждала видеоролик с рыдающим котиком-философом.