Московские водохранилища переведены на зимний режим работы

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Водохранилища, обеспечивающие потребности Москвы, переведены на режим работы в зимних условиях. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
В столичном регионе действует 15 гидротехнических сооружений. С приходом зимы специалисты регулярно проводят снегомерные съемки, чтобы скорректировать работу гидроузлов и сбалансировать приток и расход воды. Это также помогает спрогнозировать масштаб будущего половодья. Чтобы избежать возможных подтоплений внепойменных участков, сотрудники гидротехнических сооружений уже подготовили дополнительную свободную емкость
"Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров",
– пояснил Петр Бирюков.
Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают в себя 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Отсюда вода попадает на четыре станции водоподготовки - Рублевскую, Северную, Западную и Восточную.
Ранее в столичной администрации рассказали, как в городе организована работа снегосплавных пунктов.
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