Московские водохранилища переведены на зимний режим работы

Приток и расход воды сбалансирован согласно погодным условиям

Водохранилища, обеспечивающие потребности Москвы, переведены на режим работы в зимних условиях. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В столичном регионе действует 15 гидротехнических сооружений. С приходом зимы специалисты регулярно проводят снегомерные съемки, чтобы скорректировать работу гидроузлов и сбалансировать приток и расход воды. Это также помогает спрогнозировать масштаб будущего половодья. Чтобы избежать возможных подтоплений внепойменных участков, сотрудники гидротехнических сооружений уже подготовили дополнительную свободную емкость

"Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров",

– пояснил Петр Бирюков.

Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают в себя 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Отсюда вода попадает на четыре станции водоподготовки - Рублевскую, Северную, Западную и Восточную.

Ранее в столичной администрации рассказали, как в городе организована работа снегосплавных пунктов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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