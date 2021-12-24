Бригады скорой помощи Москвы провели 2 миллиона ЭКГ с удаленной расшифровкой

Когда счет идет на минуты, новые технологии помогают спасать жизни

Цифровые технологии делают медицинскую помощь эффективнее и доступнее. Поэтому столичное здравоохранение еще до пандемии взяло курс на их активное внедрение в медицинских учреждениях и службах. Так, в 2018 г. все машины скорой помощи были оборудованы специальными кардиографами, данные с которых поступают на расшифровку, пока пациента везут в больницу. За прошедшее время кардиологи провели и удаленно расшифровали более двух миллионов ЭКГ-исследований.

Такая технология позволяет максимально быстро поставить точный диагноз и приступить к лечению пациента, подтверждают врачи.

"Для пациентов с заболеваниями сердца при вызове скорой помощи счет часто идет на минуты. Благодаря цифровизации московского здравоохранения и современному оборудованию фельдшерские бригады за считаные секунды направляют электрокардиограммы пациентов на кардиологический пост московской скорой помощи",

– рассказывает главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Кардиолог удаленно проводит анализ данных и в течение нескольких минут отправляет фельдшеру текстовое сообщение с заключением по состоянию пациента, рекомендациями по лечению или дополнительным исследованиям.

Второе врачебное мнение особенно важно в сложных случаях. Раньше бригадам скорой помощи проходилось тратить время на консультацию с узким специалистом по телефону. Теперь процесс проходит гораздо быстрее и эффективнее.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова – это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входит 61 подстанция, где работают более 11 тысяч сотрудников, уточняется на сайте московского правительства.