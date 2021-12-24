Курганская журналистка прошла на пресс-конференцию с Путиным с просроченным ПЦР-тестом

Курганская журналистка прошла на пресс-конференцию с Путиным с просроченным ПЦР-тестом
Фото: kremlin.ru
продолжениеСтатистика по коронавирусу в России на 24 декабря
Героиня имела неосторожность похвастаться об этом в соцсетях

Курганская журналистка Анна Шишминцева смогла попасть на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом. Об этом девушка сама сообщила на своей странице в социальных сетях.

Неосторожная дама поспешила поделиться своими впечатлениями, заявив, что ее пробирает от смеха факт того, что удалось попасть в Манеж с "неправильными датами" тестирования на коронавирусную инфекцию. В видеозаписи, выложенной в Сеть, Анна сообщила, что перед пресс-конференцией у нее была высокая температура, которая впоследствии спала.

Позднее в голове у звезды что-то щелкнуло, и она отредактировала свой пост – удалила предложения о просроченном тесте на коронавирус, стерла видео, где сообщала о температуре, и оставила лишь сообщение о том, как ей довелось пообщаться с журналисткой Ксенией Собчак в зале. А вопрос, который она готовила для президента России, задать не получилось.

К несчастью, негласный закон гласит, что выложенное в Интернет однажды остается там навсегда. Скрин того самого поста до редактирования выложили в группе "Блог Ильи Винштейна" в социальной сети "ВКонтакте".

Журналисты URA.ru сообщили, ссылаясь на близкие к курганским властям источники, что двое из трех журналисток, аккредитованных на мероприятие, не смогли попасть в Манеж из-за просроченных ПЦР. Однако Шишминцева, работающая корреспондентом в "Области 45", прошла в зал. По информации инсайдера, согласовывало и готовило документы для троих журналистов правительство Курганской области.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

"Врут": президент России отверг обвинения в адрес "Газпрома"

Европейцам приходится расплачиваться за собственные ошибки

Литва впала в истерику из-за созванной Россией в ООН встрече по теме угнетения русских за рубежом

Вильнюс обнаружил дезинформацию и манипуляцию со стороны Москвы в вопросе ситуации с нацменьшинствами в соседних странах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей