Героиня имела неосторожность похвастаться об этом в соцсетях

Курганская журналистка Анна Шишминцева смогла попасть на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом. Об этом девушка сама сообщила на своей странице в социальных сетях.

Неосторожная дама поспешила поделиться своими впечатлениями, заявив, что ее пробирает от смеха факт того, что удалось попасть в Манеж с "неправильными датами" тестирования на коронавирусную инфекцию. В видеозаписи, выложенной в Сеть, Анна сообщила, что перед пресс-конференцией у нее была высокая температура, которая впоследствии спала.

Позднее в голове у звезды что-то щелкнуло, и она отредактировала свой пост – удалила предложения о просроченном тесте на коронавирус, стерла видео, где сообщала о температуре, и оставила лишь сообщение о том, как ей довелось пообщаться с журналисткой Ксенией Собчак в зале. А вопрос, который она готовила для президента России, задать не получилось.

К несчастью, негласный закон гласит, что выложенное в Интернет однажды остается там навсегда. Скрин того самого поста до редактирования выложили в группе "Блог Ильи Винштейна" в социальной сети "ВКонтакте".

Журналисты URA.ru сообщили, ссылаясь на близкие к курганским властям источники, что двое из трех журналисток, аккредитованных на мероприятие, не смогли попасть в Манеж из-за просроченных ПЦР. Однако Шишминцева, работающая корреспондентом в "Области 45", прошла в зал. По информации инсайдера, согласовывало и готовило документы для троих журналистов правительство Курганской области.