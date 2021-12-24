В Москве расширили доступ малого бизнеса к госзакупкам

Предприниматели получили больше шансов получить заказ от города

Москва предоставила малому бизнесу больше возможностей работы в рамках госзакупкок. Теперь все контракты на сумму до 20 миллионов рублей город будет заключать исключительно с малыми предпринимателями и социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Раньше максимальная начальная цена контрактов, к которым имели доступ представители малого бизнеса и социальных НКО, ограничивалась 3 млн рублей.

По информации mos.ru, в текущем году город приобрел у субъектов малого бизнеса почти половину необходимых товаров и услуг. Чаще всего это были строительные, хозяйственные и медицинские товары, а также бытовая техника. Всего в 2021 г. в госзакупках приняли участие около 40 тыс. представителей малого бизнеса.