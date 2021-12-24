Суд отправил обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" в колонию на долгий срок

Минимальное наказание оказалось длиною в семь лет

Нескольким обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" вынесли приговор. 

Так, суд отправил Никита Чередниченко, главу компании, отвечавшей за реконструкцию здания, на 15 лет в колонию. Он должен выплатить штраф в размере 70,5 миллиона рублей.

Бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комков проведет в местах лишения свободы 18 лет и заплатит штраф в 80 млн руб. Ее сын Эдуард Комков – 10 лет и 70 млн штраф. Ее заместитель Светлана Шенгерей получила семь лет тюрьмы, пишет телеканал "360".

Следствие полагает, что Комковы и Чередниченко получили взятку от совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. В итоге ТЦ отремонтировали с нарушениями – системы пожаротушения на всех этажах не оказалось. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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