Собянин упростил предоставление гражданам ряда услуг в жилищной сфере

Обмен и приватизацию социальных квартир в Москве можно будет оформить через Интернет

В 2022 году вступит в силу обновленный регламент предоставления в столице государственных услуг в жилищной сфере. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Изменения касаются услуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Чтобы упростить жизнь получателям, часть процедур решено объединить.

Так, одновременно можно будет оформить согласие на обмен квартиры, занимаемой по договору социального найма, и заключить договор на новое жилье. Объединяются услуги по заключению договора социального найма жилья, принадлежащего городу, и по подписанию допсоглашений к этому договору.

В перечень объединенных услуг вошли также "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" и "Передача гражданами приватизированного жилья в собственность города Москвы".

Важно, что получить эти услуги граждане смогут не только при посещении центров "Мои документы", но и в электронном виде. Для этого нужно подать заявку через портал mos.ru. Там же можно отслеживать этапы предоставления услуги.

При возникновении вопросов москвичи могут обратиться на "горячую линию" или воспользовавшись видеоконсультациями Департамента городского имущества города Москвы. Для этого в каталоге услуг на портале mos.ru надо зайти на сервис "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", выбрать "Департамент городского имущества города Москвы", указать вопрос и предпочтительную дату и время видеоконсультации. После этого придет подтверждение, а в день консультации – ссылка на видеосервис.