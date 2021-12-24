Местами ожидается до минус 30

Европейская часть России в Новый год окажется в "ледяном котле". Если до 31 декабря ожидаются относительно умеренные осадки со средними значениями температуры, то в ночь на Новый год погода резко изменится.

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске в ночь на 1 января ожидается до минус 25-30 градусов. В центральной части России ситуация не слишком отличается: в Москве, Твери и Владимире будет до минус 25, передает "Свободная Пресса". В ближайшие выходные же в столице ожидается снегопад с прерывистым ветром – до минус 10 градусов мороза в период с 25 по 26 декабря, передает "Радио 1".

Полярный вихрь доберется до средней Волги. По информации синоптиков, трескучие морозы прекратятся только 6 января.

В Сибири же, напротив, ожидается потепление, однако в период оттепели возникнут туманы, которые приведут к ухудшению видимости на дорогах.