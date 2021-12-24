В связи со снегопадом автовладельцев Подмосковья призвали отказаться от поездок

Регион накроет метель с порывами ветра, ожидаются снежные заносы

Минтранс Московской области призвал владельцев личного автотранспорта отказаться от поездок в связи со снегопадом, который ожидается в регионе вечером 24 декабря.

В Подмосковье из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать с 21:00 мск пятницы до субботы. В области прогнозируется сильный снег с порывами ветра, метелью, гололедицей и снежными заносами.

Автовладельцев, которые не могут отказаться по разным причинам от поездок на личном транспорте, просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Водителей предупреждают о том, что нельзя оставлять машины на проезжей части.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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