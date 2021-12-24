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Минтранс Московской области призвал владельцев личного автотранспорта отказаться от поездок в связи со снегопадом, который ожидается в регионе вечером 24 декабря.
В Подмосковье из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать с 21:00 мск пятницы до субботы. В области прогнозируется сильный снег с порывами ветра, метелью, гололедицей и снежными заносами.
Автовладельцев, которые не могут отказаться по разным причинам от поездок на личном транспорте, просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Водителей предупреждают о том, что нельзя оставлять машины на проезжей части.
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