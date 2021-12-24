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Сегодня, 24 декабря, в белорусском Дворце Независимости проходит торжественное мероприятие – новогодний бал. Яркое событие почтил своим присутствием и главнокомандующий Белоруссии Александр Лукашенко. Стоит отметить, что внимание публики и прессы приковала прекрасная спутница Батьки. Журналисты сумели выяснить, кем является избранница главнокомандующего.
В интернет-пространстве активно обсуждают кадры с бала, на котором Александр Лукашенко вальсирует в компании очаровательной брюнетки. Девушка одета в элегантное белое платье и уверено двигается под классическую мелодию. Позже выяснилось, что на этом балу спутницей Батьки стала белоруска по имени Владлена Зайцева.
Красавица модельной внешности решила связать свою жизнь с серьезной деятельностью. Девушка трудится на посту инспектора таможни. Высшее образование Владлена получила в Могилевском государственном университете. Более того, журналисты выяснили, что у молодой прелестницы даже имеются собственные научные труды.
Зайцева является настоящей патриоткой Отчизны. Она испытывает глубокую любовь к Белоруссии, о чем постоянно рассказывает в социальных сетях. Также Зайцева любит поэзию и красивые фотографии.
Стоит отметить, что, судя по всему, девушка привела белорусского главнокомандующего в настоящий восторг. Во время вальса Лукашенко широко улыбался и бойко что-то рассказывал своей юной партнерше по танцу.
К слову, недавно в польском государстве решили засудить Александра Лукашенко из-за некоего "геноцида" белорусов.
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