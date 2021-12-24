Она назвала произошедшее глупым поступком

Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила, что ее пост о просроченном ПЦР-тесте, по которому она прошла на пресс-конференцию Владимира Путина, был шуточный. Об этом она написала в своем Instagram.

Девушка попросила прощения у всех коллег и организаторов мероприятия.

"Признаю, что это был глупый поступок", написала она.

Она подчеркнула, что повышенная температура была связана с волнением. После прошедшей пресс-конференции она посетила терапевта, сдала анализ крови и сделала еще два ПЦР-теста – ковида у нее обнаружено не было, передает телеканал "360".

Напомним, в своей изначнальной версии публикации журналистка заявляла, что она – "та еще крыса, раз зашла на пресс-конференцию без ПЦР-теста".