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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила, что ее пост о просроченном ПЦР-тесте, по которому она прошла на пресс-конференцию Владимира Путина, был шуточный. Об этом она написала в своем Instagram.
Девушка попросила прощения у всех коллег и организаторов мероприятия.
"Признаю, что это был глупый поступок", написала она.
Она подчеркнула, что повышенная температура была связана с волнением. После прошедшей пресс-конференции она посетила терапевта, сдала анализ крови и сделала еще два ПЦР-теста – ковида у нее обнаружено не было, передает телеканал "360".
Напомним, в своей изначнальной версии публикации журналистка заявляла, что она – "та еще крыса, раз зашла на пресс-конференцию без ПЦР-теста".
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