Как бороться с эмоциональной опустошенностью перед Новым годом

Подмосковные психологи поделились советами

Всего одна неделя осталась до празднования главного торжества страны – Нового 2021 года. Эксперты отмечают, что в предновогодний период многие люди серьезно перенапрягаются, стремясь закрыть все дела и раздать старые долги. Из-за этого часто наступает эмоциональное выгорание, которое приводит к весьма не веселому празднованию торжества.

Эксперты советуют рационально подходить к составлению плана на последние дни и недели уходящего года. Для того чтобы избежать перенапряжения, нужно распределить дела по степени их важности. Часть задач можно спокойно переложить на будущий год. Не стоит в этом вопросе быть слишком суеверным.

Также специалисты рекомендуют больше отдыхать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Позитивный настрой перед Новым годом позволит войти в следующий 12-месячный период в энергетическом всеоружии.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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