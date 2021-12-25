Некоторые простые действия способны исправить финансовое положение

Многие люди верят в то, что правильный настрой и позитивная энергетика могут в корне изменить течение жизни. Например, простые утренние процедуры способны открыть денежные каналы и привлечь в дом финансовое благополучие.



Отказ от жалоб

В первую очередь, необходимо отказаться от начала дня с негатива. Ни в коем случае нельзя жаловаться на превратности судьбы с самого утра. Такой настрой может направить течение всего дня в негативное русло.

Магическая фраза

Эксперты по взаимодействию с потусторонними силами уверяют, что формулировка, которая звучит: "Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни" обладает особой энергетикой. Эту фразу нужно прописывать сразу после пробуждения. Также данную формулировку можно повторять в течение дня, либо указывать на поздравительных открытках друзьям. Создание правильного энергетического потока позволит привлечь в ваш дом деньги.

Денежный подарок

Получасовая медитация в утренний период в течение трех месяцев может оказать существенное влияние на финансовое положение человека. После пробуждения нужно остаться в постели, закрыть глаза и представить в воображении потоки денег. Весь мир пронизан их энергетикой. Нужно почувствовать себя частью этого потока и пригласить финансовое благополучие в свою жизнь.

Также следует представить, что вам преподнесли денежный подарок. Это может быть чек на крупную сумму или шкатулка с драгоценностями. Потом мысленно потратить средства на свою мечту: на приобретение дорогостоящей иномарки или загородного дома.

Главная задача – с самого начала дня запустить правильный поток энергии и мыслей. Тогда финансовое благополучие не заставит себе ждать.

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