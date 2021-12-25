Утренние ритуалы привлечения денег: как быстро разбогатеть

Утренние ритуалы привлечения денег: как быстро разбогатеть
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые простые действия способны исправить финансовое положение

Многие люди верят в то, что правильный настрой и позитивная энергетика могут в корне изменить течение жизни. Например, простые утренние процедуры способны открыть денежные каналы и привлечь в дом финансовое благополучие.

Отказ от жалоб

В первую очередь, необходимо отказаться от начала дня с негатива. Ни в коем случае нельзя жаловаться на превратности судьбы с самого утра. Такой настрой может направить течение всего дня в негативное русло.

Магическая фраза

Эксперты по взаимодействию с потусторонними силами уверяют, что формулировка, которая звучит: "Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни" обладает особой энергетикой. Эту фразу нужно прописывать сразу после пробуждения. Также данную формулировку можно повторять в течение дня, либо указывать на поздравительных открытках друзьям. Создание правильного энергетического потока позволит привлечь в ваш дом деньги.

Денежный подарок

Получасовая медитация в утренний период в течение трех месяцев может оказать существенное влияние на финансовое положение человека. После пробуждения нужно остаться в постели, закрыть глаза и представить в воображении потоки денег. Весь мир пронизан их энергетикой. Нужно почувствовать себя частью этого потока и пригласить финансовое благополучие в свою жизнь.

Также следует представить, что вам преподнесли денежный подарок. Это может быть чек на крупную сумму или шкатулка с драгоценностями. Потом мысленно потратить средства на свою мечту: на приобретение дорогостоящей иномарки или загородного дома.

Главная задача – с самого начала дня запустить правильный поток энергии и мыслей. Тогда финансовое благополучие не заставит себе ждать.

Ранее стало известно, как проверить энергетику в доме с помощью лаврового листа.

Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей